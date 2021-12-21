16-летняя студентка из Черкасщины рассказала, за что до смерти избила отчима своей подруги

Несколько дней назад Черкасскую область всколыхнула известие об убийстве 43-летнего мужчины, которого жестоко избила несовершеннолетняя подружка его падчерицы.

16-летняя Дарья призналась в содеянном. Однако добавляет, что когда она возвращалась домой, отчим ее подруги Аллы был еще жив.

Соседи погибшего Руслана подтвердили, что мужчина ежедневно употреблял спиртное. Увидеть его на пороге дома без сознания было почти обычным делом.

— Последний день, когда я его видел, он уходил из детского сада с младшим сыном. С виду больной, обувь не застегнута, куртка тоже. Я спросил у него, не надоело ли ему пить. Сказал, что может и надоело, – вспоминает один из соседей Владимир.

В полиции родные заявили, что Руслан вроде бы гулял по селу всю ночь, а его тело на пороге жена нашла только утром.

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения. Сломанные ребра проткнули внутренние органы.

Дети устали от пьянства

Журналистам удалось пообщаться с главной подозреваемой — 16-летней Дарьей, близкой подругой падчерицы погибшего.

Она призналась, что действительно избила Руслана в тот вечер, однако сделала это исключительно в воспитательных целях. Мужчина постоянно пил, издевался над своей семьей и часто поднимал руку.

Дарья также заявила, что в полиции на горе-отчима есть заявление, что он хотел зарезать жену и детей бензокосой.

– Он постоянно бросался на свою семью, обижал. Бил, воровал детские деньги, которые получала мама, заставлял ее пить и насиловал. И маленький ребенок это все видел, – рассказала студентка.

Выяснилось, что детям так надоело пьянство родителей, что они прятали от них водку или даже выливали ее, но это не помогало.

Между подругой падчерицы и ее отчимом часто происходили конфликты. Последней каплей стало то, что Дарья предложила подруге вместе с братиком переехать к ней домой.

Жена погибшего защищает девушку

16-летняя Дарья в порыве злобы на пьяного мужчину набросилась на него с кулаками, затем продолжила бить ногами и даже деревянной шваброй.

Все это время дома находились жена и дети 43-летнего Руслана, однако никто не встал на его защиту. И никого не удивило то, что к утру он не вернулся домой.

– Мне жаль ту девушку. Но я не видела ничего, что происходило, я была дома с ребенком. Мой муж двое суток может не приходить домой, я его должна каждый раз искать? – признается жена убитого.

Сама Дарья вспоминает последние слова горе-отчима. Он попросил девушку помочь подняться и довести до забора. Мужчина мог ходить и разговаривать.

– По дороге домой я его увидела. Я его спрашивала, будешь ли ты оскорблять эту семью? Он сказал – нет.

Пока студентку еще не задерживали, она продолжает обучение в местном лицее. По словам преподавателей, однокурсники Дарьи не отвернулись от девушки после инцидента, а наоборот, поддерживают ее.

Однако, несмотря на благородные намерения, за совершенное ей грозит до десяти лет тюрьмы.