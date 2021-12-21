16-річна студентка з Черкащини розповіла, за що до смерті побила вітчима своєї подруги

Кілька днів тому Черкаську область сколихнула звістка про вбивство 43-річного чоловіка, якого жорстоко побила неповнолітня подружка його падчерки.

16-річна Дарина зізналася у скоєному. Однак додає, що коли вона поверталася додому, вітчим її подруги Алли був ще живим.

Сусіди загиблого Руслана підтвердили, що чоловік щоденно вживав спиртне. Побачити його на порозі будинку без свідомості було майже звичною справою.

– Останній день, коли я його бачив, він йшов із дитсадка з молодшим сином. На вигляд хворий, взуття не застібнуте, куртка також. Я запитав у нього, чи йому ще не набридло пити. Сказав, що може й набридло, – пригадує один із сусідів Володимир.

У поліції рідні заявили, що Руслан начебто гуляв селом усю ніч, а його тіло на порозі дружина знайшла лише вранці.

Судмедекспертиза підтвердила, що причиною смерті стали тяжкі тілесні ушкодження. Зламані ребра проштрикнули внутрішні органи.

Діти втомилися від пияцтва

Журналістам вдалося поспілкуватися з головною підозрюваною – 16-річною Дариною, яка близько товаришувала з падчеркою загиблого.

Вона зізналася, що справді побила Руслана того вечора, однак зробила це виключно у виховних цілях. Чоловік постійно пив, знущався над своєю родиною і часто піднімав руку.

Дарина також заявила, що у поліції на горе-вітчима є заява, що він хотів зарізати дружину і дітей бензокосою.

– Він постійно кидався на свою сім’ю, ображав. Бив, крав дитячі гроші, які отримувала мама, змушував її пити і ґвалтував.І маленька дитина це все бачила, – розповіла студентка.

З’ясувалося, що дітям так набридло пияцтво батьків, що вони ховали від них горілку або навіть виливали її, але це не допомагало.

Між подругою падчерки та її вітчимом часто відбувалися конфлікти. Останньою краплею стало те, що Дарина запропонувала подрузі разом із братиком переїхати до неї додому.

Дружина захищає дівчину

16-річна Дарина в пориві злості на п’яного чоловіка накинулася на нього з кулаками, потім продовжила бити ногами і навіть дерев’яною шваброю.

Весь цей час вдома перебували дружина та діти 43-річного Руслана, однак ніхто не став на його захист. І нікого не здивувало те, що під ранок він не повернувся додому.

– Мені шкода ту дівчину. Але я не бачила нічого, що відбувалася, я була вдома з дитиною. Мій чоловік дві доби може не приходити додому, я його повинна щоразу шукати? – зізнається дружина вбитого.

Сама Дарина пригадує останні слова горе-вітчима. Він попросив дівчину допомогти піднятися і довести до паркану. Чоловік міг ходити та розмовляти.

– По дорозі додому я його побачила. Я його питала, чи ти будеш ображати цю сім’ю? Він сказав – ні.

Наразі студентку ще не затримували, вона продовжує навчання у місцевому ліцеї. За словами викладачів, однокурсники Дарини не відвернулися від дівчини після інциденту, а навпаки, підтримують її.

Проте незважаючи на благородні наміри, за скоєне їй загрожує до десяти років в’язниці.