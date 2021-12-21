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В Бердянске мужчина вез на велосипеде труп товарища, его сняли уличные камеры

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Бердянске мужчина вез на велосипеде труп товарища, его сняли уличные камеры

В Запорожской области задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве товарища. Чтобы скрыть преступление, он увез тело умершего на велосипеде.

Инцидент произошел в Бердянске. О том, что возле домов лежит труп, в полицию сообщили местные жители.

Найти убийцу удалось через два дня: попытку подозреваемого скрыть преступление сняли уличные камеры наблюдения.

Выяснилось, что в тот вечер ранее судимый мужчина распивал спиртные напитки вместе с товарищем. В разгар застолья между ними возник конфликт, во время которого хозяин дома жестоко избил своего гостя.

От полученных ударов мужчина погиб на месте. Поняв, что произошло, подозреваемый привязал тело товарища к велосипеду и вывез на одну из улиц Бердянска.

Полиция разыскивает родственников погибшего. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

За совершенное мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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