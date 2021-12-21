Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Бердянську чоловік віз на велосипеді труп товариша, його зняли вуличні камери

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Бердянську чоловік віз на велосипеді труп товариша, його зняли вуличні камери

В Запорізькій області затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві товариша. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло померлого на велосипеді.

Інцидент стався у Бердянську. Про те, що біля будинку лежить труп, в поліцію повідомили місцеві мешканці.

Знайти вбивцю вдалося за два дні: спробу підозрюваного приховати злочин зняли вуличні камери спостереження.

З’ясувалося, що того вечора раніше судимий чоловік розпивав спиртні напої разом зі товаришем. У розпал застілля між ними виник конфлікт, під час якого господар будинку жорстоко побив свого гостя.

Від отриманих ударів чоловік загинув на місці. Зрозумівши, що накоїв, підозрюваний прив’язав тіло товариша до велосипеда і вивіз на одну із вулиць Бердянська.

Наразі поліція розшукує родичів загиблого. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка