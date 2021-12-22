В шестиэтажном здании отеля комплекса Баттерфляй в Винницкой области, где ночью 22 декабря случился пожар, был сбор спортсменов-тхэквондистов.

Среди эвакуированных был и сын журналиста винницкого издания 20 хвилин Виталия Павловского Никита.

– О пожаре мне сообщил тренер. По его словам, воспитанников эвакуировали вовремя. Они все живы и невредимы, – рассказывает Виталий Павловский.

Сейчас детей поместили в безопасное место и накормили завтраком, однако куда именно, пока не известно.

Юные спортсмены проживали на пятом этаже гостиницы.

Что известно о пожаре в винницкой гостинице

Сообщение о пожаре в гостинице на территории комплекса Баттерфляй в Винницкой области поступило 22 декабря в 02.55.

До прибытия подразделений ГСЧС из помещения эвакуировали 56 человек, среди них 53 ребенка в возрасте от пяти до 15 лет.

Локализовать пожар, который охватил 900 кв. м кровли, спасателям удалось в 05.09, ликвидировать – в 05.26.

К ликвидации пожара привлекали 46 работников ГСЧС и 14 единиц спецтехники.

По предварительной информации Нацполиции, во время пожара три человека выпрыгнули из окна.

Одна девушка от полученных повреждений погибла. Еще одна 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Источник: 20 хвилин