В шестиэтажном здании отеля комплекса Баттерфляй в Винницкой области, где ночью 22 декабря случился пожар, был сбор спортсменов-тхэквондистов.
Среди эвакуированных был и сын журналиста винницкого издания 20 хвилин Виталия Павловского Никита.
– О пожаре мне сообщил тренер. По его словам, воспитанников эвакуировали вовремя. Они все живы и невредимы, – рассказывает Виталий Павловский.
Сейчас детей поместили в безопасное место и накормили завтраком, однако куда именно, пока не известно.
Юные спортсмены проживали на пятом этаже гостиницы.
Что известно о пожаре в винницкой гостинице
Сообщение о пожаре в гостинице на территории комплекса Баттерфляй в Винницкой области поступило 22 декабря в 02.55.
До прибытия подразделений ГСЧС из помещения эвакуировали 56 человек, среди них 53 ребенка в возрасте от пяти до 15 лет.
Локализовать пожар, который охватил 900 кв. м кровли, спасателям удалось в 05.09, ликвидировать – в 05.26.
К ликвидации пожара привлекали 46 работников ГСЧС и 14 единиц спецтехники.
По предварительной информации Нацполиции, во время пожара три человека выпрыгнули из окна.
Одна девушка от полученных повреждений погибла. Еще одна 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Источник: 20 хвилин