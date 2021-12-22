22 декабря во время пожара в шестиэтажном здании гостиницы комплекса отдыха Баттерфляй в селе Селище Винницкого района погиб человек, еще двое получили травмы.

Сообщение о возгорании кровли к пожарным поступило в 02.55.

До прибытия подразделений ГСЧС из помещения эвакуировали 56 человек, из них 53 ребенка в возрасте от пяти до 15 лет.

Локализовать пожар, который охватил 900 кв. м, спасателям удалось в 05.09, ликвидировать – в 05.26.

В Винницкой области горел отель. Есть погибший и травмированные / 2 фотографии

К тушению были привлечены 44 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что 16 ноября в частном пансионате Днепра погибли пять жительниц. Тела женщин в кроватях обнаружила во время утреннего обхода работница заведения.

Вероятной причиной смерти является отравление угарным газом.

21 января также произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент возгорания в помещении находилось 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.