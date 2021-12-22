У шестиповерховій будівлі готелю відпочинкового комплексу Батерфляй у Вінницій області, де вночі 22 грудня сталася пожежа, тривав збір спортсменів-тхеквондистів.

Серед евакуйованих був і син журналіста вінницького видання 20 хвилин Віталія Павловського Микита.

– Про пожежу мені повідомив тренер. За його словами, вихованців евакуювали вчасно. Вони всі живі та неушкоджені, — розповідає Віталій Павловський.

Нині дітей помістили в безпечне місце та нагодували сніданком, однак куди саме, поки не відомо.

Юні спортсмени проживали на п’ятому поверсі готелю.

Що відомо про пожежу у вінницькому готелі

Повідомлення про пожежу в готелі на території відпочинкового комплексу Батерфляй у Вінницькій області надійшло 22 грудня о 02.55.

До прибуття підрозділів ДСНС із приміщення евакуювали 56 осіб, серед них 53 дитини віком від п’яти до 15 років.

Локалізувати пожежу, яка охопила 900 кв. м покрівлі, рятувальникам вдалось о 05.09, ліквідувати – о 05.26.

До ліквідаціі пожежі залучали 46 працівників ДСНС та 14 одиниць спецтехніки.

За попередньою інформацією Нацполіції, під час пожежі троє людей вистрибнули з вікна.

Одна дівчина від отриманих ушкоджень загинула. Ще одна 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані до лікарні.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Джерело: 20 хвилин