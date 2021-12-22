Спасаясь от огня, по предварительной информации, три человека во время пожара в загородном комплексе отдыха в селе Садовое Литинской территориальной громады Винницкого района выпрыгнули из окна.

По данным местной полиции, от полученных повреждений погибла девушка. О ней пока ничего не известно.

А двое травмированных, которые были госпитализированы в больницу, – это 19-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара в гостинице по ч. 2 ст. 270 УКУ – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Пожар под Винницей произошел 22 декабря около 3.00 на шестом этаже гостинично-ресторанного комплекса, а именно на крыше площадью 900 кв. м. В результате пожара один человек погиб, двое госпитализированы.

Кроме того, сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.26.

Причина возникновения возгорания устанавливается.