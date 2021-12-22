“Подарок” на день рождения: в Днепре пьяная молодежь до смерти забила двух бездомных

В спальном районе Днепра компания молодых людей жестоко убила двух бездомных. Тела мужчин обнаружили возле школы.

Между магазином и забором местной школы протянулась длинная теплотрасса: там бездомные и проживали. По словам местных жителей, оба мужчины были тихими и неконфликтными.

— Совершенно безобидные, спокойные и даже очень культурные, — заверил Виктор, который был знаком с убитыми.

Выяснилось, что у бездомных переломаны почти все кости и более десяти ножевых ранений, а лица обезображены до неузнаваемости.

По предварительным выводам судмедэкспертов, “добили” мужчин огромной бетонной глыбой, которая буквально проломила их головы.

Убийц задержали

Вечером в тот же день правоохранители задержали целую компанию садистов: 26-летнего парня, его девушку и их 19-летнего друга.

Следствие установило, что жестокое убийство было финалом дня рождения старшего парня. Свои именины в морозный вечер молодой человек решил отпраздновать на лавочке в соседнем дворе.

— Конфликтная ситуация произошла около двух часов ночи. Группа задержанных употребляла алкогольные напитки. Двум бездомным были нанесены многочисленные телесные повреждения, в результате которых они и погибли. Уже проведен обыск по месту жительства одного из них, где были изъяты орудия преступления — нож, — сообщили в полиции.

Главный подозреваемый признался, что возле магазина они случайно наткнулись на бездомных. Попробовали прогнать старших мужчин, но они не ушли.

В ближайшее время одичавшей компании будут выбирать меру пресечения. За двойное сверхжестокое убийство беззащитных мужчин всем трем грозит пожизненное заключение.