“Подарунок” на день народження: у Дніпрі п’яна молодь до смерті забила двох безхатьків

У спальному районі Дніпра компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків. Тіла чоловіків знайшли біля школи.

Між магазином та парканом місцевої школи простяглася довга теплотраса: там безхатченки й проживали. За словами місцевих мешканців, обидва чоловіки були тихими та неконфліктними.

– Абсолютно безневинні, спокійні та навіть дуже культурні, – запевнив Віктор, який особисто знав безхатьків.

З’ясувалося, що у безхатьків переламані майже усі кістки та більше десяти ножових поранень, а обличчя спотворені до невпізнаваності.

За попередніми висновками судмедекспертів, “добили” чоловіків величезною бетонною брилою, яка буквально розтрощила їхні голови.

Вбивць затримали

Ввечері того ж дня гарячим слідом правоохоронці затримали цілу компанію садистів: 26-річного хлопця, його дівчину та їхнього 19-річного друга.

Слідство встановило, що жорстоке вбивство було фіналом дня народження старшого хлопця. Свої іменини у морозний вечір молодик вирішив відсвяткувати на лавочці у сусідньому дворі.

– Конфліктна ситуація відбулася близько другої години ночі. Група затриманих вживала алкогольні напої. Двома безхатченкам було нанесено чисельні тілесні ушкодженя, внаслідок яких вони і загинули. Вже проведено обшук за місцем мешкання одного з них, де було вилучено знаряддя злочину – ніж, – повідомили у поліції.

Головний підозрюваний зізнався, що біля магазину вони випадково натрапили на безхатьків. Спробували прогнати старших чоловіків, але ті не пішли.

Найближчим часом здичавілій компанії обиратимуть запобіжний захід. За подвійне наджорстоке вбивство беззахисних чоловіків усім трьом загрожує довічне ув’язнення.