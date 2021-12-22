22 грудня під час пожежі в шестиповерховій будівлі готелю комплексу відпочинку Батерфляй у селі Селище Вінницького району загинула людина, ще двоє дістали травми.

Повідомлення про займання покрівлі до пожежних надійшло о 02.55.

До прибуття підрозділів ДСНС із приміщення евакуювали 56 осіб, із них 53 дитини віком від п’яти до 15 років.

Локалізувати пожежу, яка охопила 900 кв. м, рятувальникам вдалось о 05.09, ліквідувати – о 05.26.

У Вінницькій області горів готель. Є загиблий і травмовані / 2 фотографии

До гасіння було залучено 44 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що 16 листопада в приватному пансіонаті Дніпра загинули п’ять мешканок. Тіла жінок у ліжках виявила під час ранкового обходу працівниця закладу.

Імовірною причиною смерті є отруєння чадним газом.

21 січня також сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент займання в приміщенні перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.