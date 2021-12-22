Винницкие спасатели обнародовали видео тушения пожара в шестиэтажном здании гостиницы комплекса отдыха Баттерфляй в селе Селище ночью 22 декабря.

До прибытия спасателей из помещения эвакуировали 53 ребенка в возрасте от пяти до 15 лет и трех взрослых.

По предварительной информации Нацполиции, во время пожара три человека выпрыгнули из окна.

Одна девушка от полученных повреждений погибла. Еще одна 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, что сообщение о пожаре на территории комплекса отдыха в селе Поселок Винницкого района поступило 22 декабря в 02.55.

Локализовать пожар, который охватил 900 кв. м кровли, спасателям удалось в 05.09, ликвидировать – в 05.26.

К ликвидации пожара привлекали 46 работников ГСЧС и 14 единиц спецтехники.