В Мариуполь из Одессы после укрепления конструкций направляется главная елка города.
– Каркас елки усилили с учетом возможной нагрузки, чтобы не допустить ее падения в будущем. Она станет еще надежнее и безопаснее, а самое главное – продолжит радовать жителей и гостей Мариуполя, – отмечают в городском совете.
Подрядчик за свой счет и в короткий срок провел ревизию иллюминации елки и усилил конструкцию, повысив уровень ее прочности, чтобы каркас выдержал любую непогоду.
Монтаж елки на Театральной площади начнется в ближайшее время.
Напомним, что главная елка Мариуполя сломалась пополам 19 декабря.
Из-за сильного ветра верхний сегмент новогоднего дерева упал на металлическое ограждение.
Жителям и гостям города запретили приближаться к сломанной конструкции.
После досадного инцидента городской совет Мариуполя пообещал восстановить главную елку города.
Источник: Мариупольский городской совет