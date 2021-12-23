В Мариуполь из Одессы после укрепления конструкций направляется главная елка города.

– Каркас елки усилили с учетом возможной нагрузки, чтобы не допустить ее падения в будущем. Она станет еще надежнее и безопаснее, а самое главное – продолжит радовать жителей и гостей Мариуполя, – отмечают в городском совете.

Подрядчик за свой счет и в короткий срок провел ревизию иллюминации елки и усилил конструкцию, повысив уровень ее прочности, чтобы каркас выдержал любую непогоду.

Монтаж елки на Театральной площади начнется в ближайшее время.

Напомним, что главная елка Мариуполя сломалась пополам 19 декабря.

Из-за сильного ветра верхний сегмент новогоднего дерева упал на металлическое ограждение.

Жителям и гостям города запретили приближаться к сломанной конструкции.

После досадного инцидента городской совет Мариуполя пообещал восстановить главную елку города.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет