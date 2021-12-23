До Маріуполя з Одеси після укріплення конструкцій прямує головна ялинка міста.

– Каркас ялинки посилили з урахуванням можливого навантаження, аби не допустити її падіння в майбутньому. Вона стане ще надійнішою та безпечнішою, а найголовніше – продовжить радувати жителів та гостей Маріуполя, – зазначають у міській раді.

Підрядник власним коштом та в короткий термін провів ревізію ілюмінації ялинки та посилив конструкцію, підвищивши рівень її міцності, аби каркас витримав будь-яку негоду.

Монтаж ялинки на Театральній площі почнеться найближчим часом.

Нагадаємо, що головна ялинка Маріуполя зламалася навпіл 19 грудня.

Через сильний вітер верхній сегмент новорічного дерева впав на металеву огорожу.

Жителям та гостям міста заборонили наближатися до зламаної конструкції.

Після прикрого інциденту міська рада Маріуполя пообіцяла відновити головну ялинку міста.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада