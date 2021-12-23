Ни денег, ни девушки: в Киеве задержали организатора фейковых свиданий для обмана мужчин

В Киеве задержали организатора и участников преступной группы, обвиняемых в организации поддельных свиданий для того, чтобы завладеть денежными средствами обманутых мужчин.

По данным Киевской городской прокуратуры, главным организатором схемы стал гражданин России 1999 года рождения. Он привлек к противоправным действиям около 10 человек и организовал на столичном Печерске работу кафе, в которое привлекали потенциальных жертв.

– На популярном сайте быстрых знакомств администраторы организованного россиянином колл-центра под видом девушек знакомились с мужчинами и назначали им свидание. При этом участницы схемы представлялись студентками-юристами, дочерями состоятельных бизнесменов и успешными бизнес-леди, – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что девушки приезжали на встречи с мужчинами на съемном элитном автомобиле с водителем.

После этого потенциальным жертвам предлагали зайти в кафе и заказать еду на вынос.

– Стандартные блюда и напитки в указанном заведении стоили в десять дороже, чем где бы то ни было, и на самом деле покупались участниками схемы в ближайшем супермаркете. Стоимость такого ужина могла составлять от 4 до 17 тыс. гривен, – подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, после того, как мужчины оплачивали счет, девушка уходила, так как ее якобы срочно вызывали домой.

За “удачные” свидания участницам фейковых свиданий выплачивали процент. Ежедневно жертвами этих мошеннических схем становились десятки мужчин, а заработок мошенников, по предварительным данным, достигал 60 000 гривен ежедневно.

– В настоящее время правоохранителями задержаны трое участников схемы, в том числе ее организатор. Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются, – сказано в сообщении.

Имена и фамилии обвиняемых не называются, их комментарии относительно этого дела отсутствуют.