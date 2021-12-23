Ні грошей, ні дівчини: у Києві затримали організатора фейкових побачень для обману чоловіків

У Києві затримали організатора та учасників злочинної групи, які звинувачуються в організації фейкових побачень для того, щоб заволодіти коштами ошуканих чоловіків.

За даними Київської міської прокуратури, головним організатором схеми став громадянин Росії 1999 року народження. Він залучив до протиправних дій близько 10 осіб та організував на столичному Печерську роботу кафе, до якого приводили потенційних жертв.

– На популярному сайті швидких знайомств адміністратори організованого росіянином кол-центру під виглядом дівчат знайомилися з чоловіками та призначали їм побачення. При цьому учасниці схеми представлялися студентками-юристами, доньками заможних бізнесменів та успішними бізнес-леді, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що дівчата приїжджали на зустрічі із чоловіками на орендованому елітному автомобілі з водієм.

Після цього потенційним жертвам пропонували зайти до кафе та замовити їжу на виніс.

– Стандартні страви та напої у вказаному закладі коштували в десятеро дорожче, ніж будь-де, і насправді купувалися учасниками схеми у найближчому супермаркеті. Вартість такої вечері могла становити від 4 до 17 тис. гривень, – наголосили у відомстві.

Як уточнюється, після того, як чоловіки оплачували рахунок, дівчина йшла, бо її нібито терміново викликали додому.

За “вдалі” побачення учасницям фейкових побачень виплачували відсоток. Щодня жертвами цих шахрайських схем ставали десятки чоловіків, а заробіток шахраїв, за попередніми даними, сягав 60 000 гривень щодня.

– Наразі правоохоронцями затримано трьох учасників схеми, у тому числі її організатора. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання заходів. Слідчі дії продовжуються, – сказано у повідомленні.

Імена та прізвища обвинувачених не називаються, їх коментарі щодо цієї справи відсутні.