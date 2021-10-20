Подпольное кафе Золотой Лев на столичном Печерске, где мужчины становятся жертвами мошеннической схемы, продолжает работать несмотря на визит полицейских накануне.

Свидетелями этого стали журналисты Надзвичайних новин, которые решили проверить, как обманывают людей злоумышленники.

Корреспондент Игорь Шумик на собственном примере продемонстрировал, как работает схема.

Кафе, где происходят события, хоть и работает якобы с 09.00 до 22.00, оживает лишь под вечер.

Завсегдатаями “заведения” являются девушки, которые подыскивают жертв на сайте быстрых свиданий. Для всех мужчин действует одна и та же легенда – с потенциальными жертвами знакомится студентка-юристка, дочь богатого папы, которую тот часто возит за границу на отдых.

На встречу прибывает на Mercedes синего цвета. Вдруг начинает испытывать голод и предлагает кавалеру зайти в заведение. Там заказывает стандартные блюда-рыбу, оливье и бокал шампанского. Стоимость такого ужина обычно стоит от 4 тыс. грн.

После того, как потенциальная жертва оплачивает счет, девушку якобы срочно вызывает домой папа. За каждое “удачное” свидание “студентка-юристка” получает процент.

Киевлянину Максиму Бонеру свидание в таком заведении обошлось в 7 тыс. грн.

– Сначала заплатил 5 тыс. грн, а потом девушка захотела еще вина, – вспоминает мужчина.

Корреспонденту Игорю Шумику принесли чек на 4 625 тыс. грн. Однако как только он заявил, что оплачивать счет не будет, как “свидание” резко прекратилось.

Когда журналист вообще открыл карты, девушка, закрыв лицо руками, убежала. За ней последовала и пара за соседним столиком. А персонал начал изображать из себя посетителей.

Съемочная группа констатирует: интерьер заведения напоминает привокзальное кафе. Салат, который мужчинам продают за 600 грн, очевидно, покупают в ближайшем супермаркете.

Кухни и даже туалета для гостей нет, а везде – полная антисанитария.

Согласно информации в сети, хитрую схему для обманывания мужчин организовал россиянин Петр Шалин. Он является соучредителем нескольких подобных заведений в Москве и Санкт-Петербуге.

Почему заведение продолжает работать в Киеве, в полиции не комментируют. Доказать, что люди имеют дело с мошенничеством, непросто, утверждает адвокат Григорий Лопатин.

– Любой человек не мог бы посетить это кафе, и это свидетельствует об избирательности. Имеет ли заведение разрешение на питание, прейскурант, имеются ли производственные мощности для приготовления блюд? Если ничего из перечисленного нет, понятно, что заведение питания не может предоставлять такие услуги, и все эти действия должны квалифицироваться как мошенничество, – объясняет адвокат.

Мужчины, которые попали на крючок девушек с сайта быстрых свиданий, всегда могли уйти, не рассчитавшись.

Однако два месяца назад, иностранцев, которых заманили в уличенное потом правоохранителями заведение-ловушку, после отказа оплачивать чек били, грабили и вывозили на окраину города.

Всего жертвами злоумышленников стали по меньшей мере полторы сотни искателей романтических знакомств.