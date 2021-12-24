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Экс-министр Кожара, подозреваемый в убийстве, вышел под залог 2,7 млн грн

Людмила Богданова редактор ленты
Леонид Кожара

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве, 20 декабря вышел из-под стражи под залог. Размер залога за экс-главу МИД составил 2,7 млн ​​грн.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура. По данным правоохранителей, на Леонида Кожару возложили ряд обязательств. Он должен носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не отбывать с места проживания, сообщать об изменении проживания или месте работы.

Также Кожаре запрещено общаться с лицами, являющимися свидетелями, потерпевшими или экспертами в уголовном производстве.

В прокуратуре отмечают, что планируют обжаловать это решение и продолжают доказывать вину бывшего министра иностранных дел в совершении преступления.

— Систематически прокуратурой подавались ходатайства по поводу применения в обвиняемую меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Дело Кожары

В феврале 2020 года в доме экс-министра под Киевом обнаружили труп Сергея Старицкого, бывшего члена правления телеканала Интер.

Сначала рассматривалась версия о самоубийстве, но потом правоохранители начали расследовать дело как умышленное убийство.

25 марта Леонид Кожар был задержан по подозрению в убийстве Старицкого. По данным полиции, в доме бывшего главы МИД в тот момент находились три человека — он, его жена и гость — Сергей Старицкий.

Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Кожара взял пистолет и выстрелил в Старицкого.

По данным прокуратуры, 30 ноября Киево-Святошинский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому, но уменьшил сумму залога. Суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе стороны обвинения.

Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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