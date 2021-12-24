Екс-міністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу 2,7 млн грн

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві, 20 грудня вийшов з-під варти під заставу. Розмір застави за екс-очільника МЗС становив 2,7 млн грн.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, на Леоніда Кожару поклали низку зобов’язань. Він повинен носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відбувати з місця, де він проживає, повідомляти про зміну проживання чи місця роботи.

Також Кожарі заборонено спілкуватися з особами, які є свідками, потерпілими або експертами у кримінальному провадженні.

У прокуратурі наголошують, що будуть оскаржувати це рішення та продовжують доводити вину колишнього міністра закордонних справ у вчиненні злочину.

– Систематично прокуратурою подавалися клопотання з приводу застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Справа Кожари

У лютому 2020 року у будинку екс-міністра під Києвом виявили труп Сергія Старицького, колишнього члена правління телеканалу Інтер.

Спочатку розглядалася версія про самогубство, але згодом правоохоронці почали розслідувати справу як умисне вбивство.

25 березня Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві Старицького. За даними поліції, у будинку колишнього очільника МЗС у той момент перебувало троє осіб – він, його дружина та гість – Сергій Старицький.

Між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Кожара взяв пістолет і вистрілив у Старицького.

За даними прокуратури, 30 листопада Києво-Святошинський районний суд продовжив запобіжний захід підозрюваному, але зменшив суму застави. Суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою сторони обвинувачення.