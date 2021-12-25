В селе Староверовка Харьковской области загорелся огонь в частном жилом доме. Соседи услышали треск шиферной кровли, которая начала разрушаться.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, свидетели пожара позвонили по телефону, чтобы сообщить о необходимости помощи пожарных.

По словам свидетеля, 16-летний юноша смог проснуться первым и начал выводить людей из дома, охватившего пламенем и сильным дымом.

Подросток разбудил людей в доме, после чего вывел их из здания. Ему удалось спасти бабушку, сестренку и 9-летнего мальчика, оставшегося на ночлег в их доме.

Однако в доме все еще оставался 8-летний братик. Юноша не смог найти брата и снова зайти в пылающий дом.

Сосед Василий трижды заходил в дом, прежде чем ему удалось найти ребенка без сознания под кроватью. Малыш смог прийти в себя уже на улице.

Всех спасенных людей госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. Когда прибыли пожарные, пламя охватило все здание на площади около 80 кв. м.

Большинство конструкций дома разрушил огонь. Специалисты выясняют возможные причины возникновения пожара.