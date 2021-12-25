Стали известны новые подробности о взрыве газа в одноэтажном деревянном частном жилом доме. В результате аварии пострадали пятеро людей, среди которых есть один ребенок.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, до прибытия бойцов соседи помогли семье, которая жила в доме, выбраться из разрушенного здания.

Во время взрыва в доме находились четверо взрослых и один ребенок 2010 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу.

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь без дальнейшего горения. В результате аварии дом полностью разрушен. Вероятно, люди временно остались без дома.

Взрыв газа во Львовской области

Днем 25 декабря в селе Ниновичи Львовской области произошел взрыв газа в одноэтажном частном деревянном жилом доме.

Во время аварии пострадали пять человек, среди которых есть ребенок. Для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва привлекли 11 спасателей из личного состава ГСЧС и три единицы специальной техники.