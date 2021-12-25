Отблагодарил топором по голове: на Харьковщине 32-летний сосед расправился над хозяйкой

В Харьковской области трагически погибла 73-летняя женщина. Ее топором зарубил молодой ранее судимый сосед, которого пенсионерка приютила, давала работу и кормила.

Инцидент произошел в селе Генеевка Змиинского района. 73-летнюю Полину Николаевну знали и уважали все вокруг.

Почти всю жизнь женщина работала кухаркой в ​​школе: в селе о ней рассказывают только хорошее.

– Мы постоянно сидели с ней на лавочке, любили поговорить, играли с девочками. Она постоянно угощала нас конфетами, – рассказывает школьница Аня.

Соседи убеждены: именно доброта и погубила приветливую пенсионерку. Этим летом к ней стал наведываться молодой односельчанин.

32-летний Владимир жил в заброшенном доме по соседству. Успел отсидеть в тюрьме, нигде не работал и перебивался временными подработками.

— Полол он там у нее огород, вместе картошку сажали. Борщом его угощала часто. Ну у него родителей нет, оно шлялось постоянно, искал где поесть. Он судим, шесть лет провел в тюрьме, – рассказал сосед погибшей Александр.

Впоследствии выяснится, что вечером накануне убийства Владимир тайком пробрался в летнюю кухню, переночевал, а когда с утра туда зашла хозяйка — набросился на нее с топором.

Когда Полина Николаевна перестала выходить на связь с внуками, родные обратились к соседу и попросили навестить старуху. Калитка была закрыта, на возгласы никто не отвечал.

Первым правду о том, почему исчезла Полина Николаевна, узнал ее внук. Мужчина первым зашел в дом и увидел бабушку в луже собственной крови. Рядом с ней лежал окровавленный топор.

Убийца арестован

Пока напуганные соседи обсуждали расправу над пенсионеркой, ее убийца успел скрыться из села. На поиски 32-летнего мужчины была привлечена полиция соседних регионов.

Уже через несколько дней его нашли: Владимир прятался от правосудия в подвале многоэтажки.

Во время допроса он признался, что после расправы над соседкой вынес из ее дома три тысячи гривен, два мобильных телефона и электрический чайник.

За совершенное 32-летнему Владимиру грозит пожизненное заключение. Только после того, как суд отправил главного подозреваемого в убийстве, жители села перестали бояться выходить на улицу.