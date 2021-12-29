Щоб не віддавати борг: на Чернігівщині чоловік із сокирою розправився над пенсіонеркою

У Чернігівській області односельчанин жорстоко вбив пенсіонерку, бо не хотів повертати борг. Чоловік був винен сусідці тисячу гривень.

Родичі Катерини Іванівни забили на сполох, коли жінка перестала виходити на зв’язок. Перевірити, чи все в порядку, вони попросили хорошого знайомого.

– Коли я приїхав до її двору, хвіртка була зачинена, а на веранді висів замочок. Заглянув через вікно в хату – там два котики, і більше нікого не видно. Дивлюсь у коридор – а вона лежить вбита. Ноги під стіною, усі руки в крові, – розповів чоловік.

Разом із сусідами він викликав поліцію та повідомив про трагедію родичам загиблої.

Що відомо про вбивцю

Поліцейські були вражені, коли головний підозрюваний у розправі над односельчанкою наступного дня спокійно спав у власному домі, навіть не думаючи втечу чи якесь алібі.

Саме 56-річного Миколу було помічено на камерах спостереження, які завбачливо встановив син загиблої.

Того дня до Катерини Іванівни заходив лише Микола: лише помітивши білу камеру на даху будинку, він додумався перерізати дріт, але записи все одно залишилися.

Ні сусіди, ні родичі довго не могли повірити у те, що саме Микола позбавив пенсіонерку життя. Катерина Іванівна була чи не єдиною, хто давала йому роботу у селі і не скупилася на зарплатню.

Більше того, жінка рятувала горе-односельчанина від голоду і навіть давала гроші на цигарки.

Що кажуть у поліції

За даними правоохоронців, 56-річний Микола вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Майже половину свого життя він провів за ґратами.

На допиті чоловік зізнався, що взяв у Катерини Іванівни гроші в борг, але позичене вирішив не повертати.

– Він завдав потерпілій кілька ударів сокирою по голові та забрав із її оселі мобільний телефон, планшет, відеокамеру та павербанк, – уточнила речниця поліції Чернігівщини.

Наразі чоловіка відправили в СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

Якщо суд доведе вину підозрюваного, йому загрожуватиме довічне ув’язнення.