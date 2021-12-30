Убивать не хотел, так получилось: подробности расправы над женщиной и сыном в Славянске

В Донецкой области арестовали мужчин, которые жестоко расправились над целой семьей. В ходе допроса один из них признался, что планировал не убивать мать и сына, а только ограбить.

По данным полиции, 49-летняя женщина жила без мужа. Вместе с 23-летним сыном она занималась бизнесом по изготовлению надгробных памятников.

Именно это и послужило поводом для встречи: наглые грабители соврали женщине, сказав, что хотят заказать один из таких памятников.

Что рассказали сообщники

Во время допроса задержанные признались, как все было. Перед тем, как зайти на чужой двор, они надели черные балаклавы.

49-летнюю женщину застали в сарае: именно там один из нападавших нанес серию ударов прикладом ружья по голове.

Жертва узнала в мужчине своего бывшего работника, и тогда он решил добить несчастный топором.

Между тем в доме находился сын женщины, который работал за компьютером. Понимая, что это свидетель, мужчины ворвались внутрь и застрелили парня.

Убийцам грозит пожизненное

Уголовное производство открыто по двум статьям – п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины. Речь идет о преднамеренном убийстве двух лиц, совершенном из корыстных намерений по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков в вещах задержанных нашли похищенные деньги и ювелирные украшения.

В том, что обворовали семью после циничной расправы, мужчины признались. За совершенное им грозит пожизненное заключение.