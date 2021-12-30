Вбивати не хотів, так вийшло: подробиці розправи над жінкою і сином у Слов’янську

На Донеччині заарештували чоловіків, які жорстоко розправилися над цілою родиною. Під час допиту один із них зізнався, що планував не вбивати матір та сина, а лише пограбувати.

За даними поліції, 49-річна жінка жила без чоловіка. Разом із 23-річним сином вона займалася бізнесом із виготовлення надгробних пам’ятників.

Саме це і стало приводом для зустрічі: нахабні грабіжники збрехали жінці, сказавши, що хочуть замовити один із таких пам’ятників.

Що розповіли спільники

Під час допиту затримані зізналися, як усе було. Перед тим, як зайти на чуже подвір’я, вони одягли чорні балаклави.

49-річну жінку застали у сараї: саме там один із нападників наніс серію ударів прикладом рушниці по голові.

Жертва впізнала в чоловікові свого колишнього працівника, і тоді він вирішив добити нещасну сокирою.

Тим часом у будинку перебував син жінки, який саме працював за комп’ютером. Розуміючи, що це свідок, чоловіки увірвалися всередину та застрелили хлопця.

Вбивцям загрожує довічне

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України. Йдеться про умисне вбивство двох осіб, скоєне з корисних намірів за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у речах затриманих знайшли викрадені гроші та ювелірні прикраси.

У тому, що обікрали родину після цинічної розправи, чоловіки зізналися. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.