Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Получила 90% ожогов: умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в больнице Косова

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, которая пострадала во время пожара в больнице в Косове.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина 1985 года рождения была медицинским работником больницы.

Она умерла от полученных травм (90% ожогов тела), которые получила в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Вечером 28 декабря в Косове произошел пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на первом этаже медицинского учреждения.

В этот вечер умерли четыре человека, еще трое медицинских работников получили ожоги тела.

Как сообщили в ГСЧС, накануне трагического события в палате реанимации одновременно работали пять кислородных концентраторов, из-за которых воздух перенасытился кислородом.

В этот вечер пациент больницы умер от Covid-19, поэтому один из сотрудников больницы поставил свечу за упокой, согласно традиции медицинского учреждения.

Спасатели предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за контакта с воздухом, который перенасытился кислородом. Но расследование продолжается.

Источник: Ивано-Франковская ОГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка