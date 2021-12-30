В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, которая пострадала во время пожара в больнице в Косове.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина 1985 года рождения была медицинским работником больницы.

Она умерла от полученных травм (90% ожогов тела), которые получила в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Вечером 28 декабря в Косове произошел пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на первом этаже медицинского учреждения.

В этот вечер умерли четыре человека, еще трое медицинских работников получили ожоги тела.

Как сообщили в ГСЧС, накануне трагического события в палате реанимации одновременно работали пять кислородных концентраторов, из-за которых воздух перенасытился кислородом.

В этот вечер пациент больницы умер от Covid-19, поэтому один из сотрудников больницы поставил свечу за упокой, согласно традиции медицинского учреждения.

Спасатели предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за контакта с воздухом, который перенасытился кислородом. Но расследование продолжается.

Источник: Ивано-Франковская ОГА