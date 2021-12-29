Вечером 28 декабря в Косове произошел пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на первом этаже медицинского учреждения.

В этот вечер умерли четыре человека, еще три медицинских работника получили ожоги тела. В огне погибли люди, потому правоохранители начали расследовать причины пожара.

Что известно о пострадавших

По данным ГСЧС, спасатели обнаружили тела четырех погибших людей. По предварительным данным, один человек умер из-за коронавируса.

Погибшие в результате пожара – 58-летняя женщина, 76-летние мужчина и женщина, сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Спасательная служба подтвердила, что двое из них — это лежачие пациенты больницы, вероятнее всего, третий человек также проходил лечение в заведении.

Троих травмированных медиков госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Среди них — младшая медсестра (обгорело 90% тела), медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%).

Реакция полиции

Прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает тюремное заключение сроком от трех до восьми лет.

Возможная причина пожара и версия следствия

Огонь в отделении реанимации Косовской городской больницы унес жизни трех человек и навредил здоровью трех медицинских работников. Правоохранители выдвинули версию возможной причины пожара.

По данным ГСЧС, накануне трагического события в палате реанимации одновременно работали пять кислородных концентраторов, из-за которых воздух перенасытился кислородом.

В этот вечер пациент больницы умер после борьбы с Covid-19. Один из сотрудников поставил свечу за упокой, согласно традиции медицинского учреждения.

Огонь вспыхнул из-за контакта с воздухом, который перенасытился кислородом. В пламени горела медицинская техника, ткань и другие вещи.

Спасатели призвали граждан быть осторожными с огнем, беречь свое здоровье и жизнь. В настоящее время расследование продолжается.