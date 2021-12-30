В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні у Косові.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, жінка 1985 року народження була медичним працівником лікарні.

Вона померла від отриманих травм (90% опіків тіла), які дістала внаслідок пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув на першому поверсі медичного закладу.

У цей вечір померли четверо людей, ще троє медичних працівників дістали опіки тіла.

Як повідомили у ДСНС, напередодні трагічної події у палаті реанімації одночасно працювали п’ять кисневих концентраторів, через які повітря перенаситилося киснем.

У цей вечір пацієнт лікарні помер від Covid-19, тому один зі співробітників лікарні поставив свічку за упокій, згідно з традицією медичного закладу.

Рятувальники припускають, що вогонь міг спалахнути через контакт із повітрям, яке перенаситилося киснем. Але розслідування досі триває.

Джерело: Івано-Франківська ОДА