Топил в пожарном водоеме: в Бродах мужчину будут судить за изнасилование старшей подруги

Во Львовской области перед судом предстанет 35-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве знакомой. Женщина была старше своего палача на семь лет.
Инцидент произошел 7 августа в Бродах. Вдвоем знакомые договорились о встрече, во время которой активно употребляли спиртное.
Когда дело дошло до интима, 42-летняя женщина остановила своего младшего товарища, однако он сделал вид, что не понимает.
Применяя силу, он изнасиловал свою подругу: чтобы она не кричала, мужчина закрывал ее лицо рукой.
Когда подозреваемый понял, что женщина продолжает сопротивляться, он решил ее задушить. Убедившись, что подруга уже не дышит, мужчина одел ее и бросил в пожарный водоем.
Об исчезновении 42-летней женщины стало известно только два дня спустя после убийства. В полицию обратилась ее мать. Тело изнасилованной жертвы правоохранители обнаружили в тот же день.
Что говорят в полиции
По состоянию на 30 декабря следователи завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд.
Уголовное производство было открыто по п.10 ч.2 ст.115, а также ч.5 ст.152 УК Украины — речь идет об изнасиловании и убийстве.
Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями – заключение сроком до 15 лет.
Источник: Львовская областная прокуратура