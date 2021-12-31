Топил в пожарном водоеме: в Бродах мужчину будут судить за изнасилование старшей подруги

Во Львовской области перед судом предстанет 35-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве знакомой. Женщина была старше своего палача на семь лет.

Инцидент произошел 7 августа в Бродах. Вдвоем знакомые договорились о встрече, во время которой активно употребляли спиртное.

Когда дело дошло до интима, 42-летняя женщина остановила своего младшего товарища, однако он сделал вид, что не понимает.

Применяя силу, он изнасиловал свою подругу: чтобы она не кричала, мужчина закрывал ее лицо рукой.

Когда подозреваемый понял, что женщина продолжает сопротивляться, он решил ее задушить. Убедившись, что подруга уже не дышит, мужчина одел ее и бросил в пожарный водоем.

Об исчезновении 42-летней женщины стало известно только два дня спустя после убийства. В полицию обратилась ее мать. Тело изнасилованной жертвы правоохранители обнаружили в тот же день.

Что говорят в полиции

По состоянию на 30 декабря следователи завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд.

Уголовное производство было открыто по п.10 ч.2 ст.115, а также ч.5 ст.152 УК Украины — речь идет об изнасиловании и убийстве.

Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями – заключение сроком до 15 лет.

Источник: Львовская областная прокуратура