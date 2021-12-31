Топив у пожежній водоймі: у Бродах чоловіка судитимуть за зґвалтування старшої подруги

У Львівській області перед судом постане 35-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві знайомої. Жінка була старша за свого ката на сім років.

Інцидент стався 7 серпня у Бродах. Удвох знайомі домовилися про зустріч, під час якої активно вживали спиртне.

Коли справа дійшла до інтиму, 42-річна жінка зупинила свого молодшого товариша, однак він вдав, що не розуміє.

Застосовуючи силу, він зґвалтував свою подругу: аби вона не кричала, чоловік закривав її обличчя рукою.

Коли підозрюваний зрозумів, що жінка продовжує пручатися, він вирішив задушити її. Пересвідчившись, що подруга вже не дихає, чоловік вдягнув її та кинув у пожежну водойму.

Про зникнення 42-річної жінки стало відомо лише через два дні після вбивства. До поліції звернулася її матір. Тіло зґвалтованої жертви правоохоронці знайшли того ж дня.

Що кажуть у поліції

Станом на 30 грудня слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт направили до суду.

Кримінальне провадження було відкрито за п.10 ч.2 ст.115, а також ч.5 ст.152 КК України – йдеться про зґвалтування та вбивство.

Максимальне покарання, передбачене вказаними статтями – ув’язнення терміном до 15 років.

Джерело: Львівська обласна прокуратура