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Двокімнатна квартира стала чорною: у багатоповерхівці Дніпра сталася пожежа

Юля Захарченко редакторка стрічки
Двокімнатна квартира стала чорною: у багатоповерхівці Дніпра сталася пожежа

У Соборному районі Дніпра сталася пожежа в одній з квартир дев’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на проспекті Героїв.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки спалахнув вогонь.

Полум’я знищило побутові речі на загальній площі близько 20 кв. м. На фотографіях з місця події можна помітити, що домівка місцевих жителів Дніпра стала повністю чорною.

На щастя, мешканці квартири залишилися живими, а сусіди не постраждали під час пожежі.

Вогонь вдалося локалізувати через 23 хвилини після повідомлення до рятувальної служби, а ще через вісім хвилин – повністю ліквідувати.

Для гасіння полум’я залучили 12 рятувальників з особового складу та три одиниці пожежної техніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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