Ребенок умер в реанимации: в Нидерландах фейерверк травмировал двух мальчиков

В Нидерландах в результате взрыва фейерверка погиб 12-летний мальчик. За жизнь его младшего братика продолжают бороться медики.

Инцидент произошел 31 декабря в городе Хааксберген. Мальчики гуляли по городу: в момент взрыва возле них стоял незнакомый мужчина, который и держал в руках горящий фейерверк.

Полиция подтвердила, что взрыв произошел не по вине детей. Раненых мальчиков срочно госпитализировали, однако уже через час один из них скончался в реанимации.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ребенка и нанесении тяжелых травм. Продолжается расследование.

Фейерверки в Нидерландах

В 2020 году правительство Нидерландов на официальном уровне запретило использование фейерверков из-за пандемии Covid-19.

Согласно официальной статистике, ежегодно более 1,3 тыс. нидерландцев обращались за помощью с ранениями от фейерверков. После общенационального запрета эта цифра сократилась на 70%.

Источник: Politie NL