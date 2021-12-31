Дитина померла в реанімації: в Нідерландах феєрверк травмував двох хлопчиків

В Нідерландах внаслідок вибуху феєрверків загинув 12-річний хлопчик. За життя його молодшого братика продовжують боротися медики.

Інцидент стався 31 грудня у місті Хааксберген. Хлопчики гуляли містом: у мить вибуху біля них стояв незнайомий чоловік, у руках якого і був палаючий феєрверк.

Поліція підтвердила, що вибух стався не з вини дітей. Поранених хлопчиків терміново госпіталізували, однак вже за годину один із них помер у реанімації.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дитини та нанесенні тяжкиї травм. Триває розслідування.

Феєрверки у Нідерландах

У 2020 роц уряд Нідерландів на офіційному рівні заборонив використання феєрверків через пандемію Covid-19.

Згідно з офіційною статистикою, щороку понад 1,3 тис. нідерландців зверталися за допомогою із пораненнями від феєрверків. Після загальнонаціональної заборони ця цифра скоротилася на 70%.

Джерело: Politie NL