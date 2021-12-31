В Закарпатье 24-летний парень избил депутата районного совета металлической палкой. За это ему грозит до семи лет тюрьмы.

Инцидент произошел в конце ноября в городе Тячев. При процессуальном руководстве прокуратуры нападающему сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Спланированное нападение

По данным следствия, подозреваемый готовился к нападению на местного депутата (его имя не разглашают).

Вечером 18 ноября он вышел на улицу в маске и вооружился металлической дубинкой.

Парень дождался, пока депутат останется один, и без слов сбил его с ног и нанес удары по голове и телу. За считанные минуты нападавший скрылся с места инцидента: скорую помощь пострадавшему вызвали случайные прохожие.

В больнице депутату диагностировали закрытую травму головы и другие легкие телесные повреждения.

На Закарпатье будут судить 24-летнего мужчину, избившего депутата дубинкой / 4 фотографии

Работает КОРД

По обращению медиков в полиции открыли уголовное производство. Уже через некоторое время правоохранители вышли на предполагаемого нападающего.

При силовой поддержке бойцов КОРДа он был задержан, а в доме следователи провели санкционированный обыск.

— Изъята дубинка, которая, вероятно, и была орудием совершения преступления. Также изъят револьвер и другую технику, которые будет исследовать эксперт, — сообщили в полиции.

Уголовное производство было открыто по ч.4 ст.296 (Хулиганство с нанесением телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

24-летний парень не смог объяснить мотивы нападения на депутата районного совета. Все обстоятельства устанавливаются.

Рассматривается версия депутата о том, что нападение связано с его активной общественной деятельностью.

Источники: Нацполиция, Закарпатская областная прокуратура