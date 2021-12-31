На Закарпатті 24-річний хлопець побив депутата районної ради металевою палицею. За це йому загрожує до семи років в’язниці.

Інцидент стався наприкінці листопада у місті Тячів. За процесуального керівництва прокуратури нападнику повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Спланований напад

За даними слідства, підозрюваний готувався до нападу на місцевого депутата (його ім’я не розголошують).

Ввечері 18 листопада він вийшов на вулицю у масці та озброївся металевим кийком.

Хлопець дочекався, поки депутат залишиться один, і без жодних слів збив його з ніг та наніс ударів по голові й тілу. За лічені хвилини нападник зник з місця інциденту: швидку допомогу постраждалому викликали випадкові перехожі.

У лікарні депутату діагностували закриту травму голови та інші легкі тілесні ушкодження.

На Закарпатті судитимуть 24-річного чоловіка, який побив депутата кийком / 4 фотографии

Працює КОРД

За зверненням медиків у поліції відкрили кримінальне провадження. Вже за деякий час правоохоронці вийшли на ймовірного нападника.

За силової підтримки бійців КОРДу його було затримано, а у будинку слідчі провели санкціонований обшук.

– Вилучено кийок, який, імовірно, і був знаряддям вчинення злочину. Також вилучено револьвер й іншу техніку, які досліджуватиме експерт, – повідомили у поліції.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство із нанесенням тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

24-річний хлопець не зміг пояснити мотивів нападу на депутата районної ради. Усі обставини встановлюються.

Розглядається версія самого депутата про те, що напад пов’язано із його активною громадською діяльністю.

Джерела: Нацполіція, Закарпатська обласна прокуратура