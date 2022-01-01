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Факты / Происшествия

В центре Ровно на ходу загорелся троллейбус

Наташа Тарчевська редактор ленты
В центре Ровно на ходу загорелся троллейбус

В Ровно в последние часы этого года загорелся троллейбус. Спасатели предотвратили пожар, обошлось без жертв.

Инцидент произошел с троллейбусом, курсировавшим по маршруту №10 по улице Соборной.

В центре Ровно на ходу загорелся троллейбус / 3 фотографии

В ГСЧС подтвердили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса.

— Огнем повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, говорится в сообщении.

Спасателям быстро удалось ликвидировать огонь, пассажиры троллейбуса вовремя покинули транспорт. Причины возгорания устанавливаются.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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