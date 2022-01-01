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У центрі Рівного на ходу загорівся тролейбус

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У центрі Рівного на ходу загорівся тролейбус

У Рівному в останні години цього року загорівся тролейбус. Рятувальники запобігли пожежі, обійшлося без жертв.

Інцидент стався із тролейбусом, що курсував за марштутом №10 по вулиці Соборній.

У центрі Рівного на ходу загорівся тролейбус / 3 фотографии

В ДСНС підтвердили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса.

– Вогнем пошкоджено арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються, – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам швидко вдалося ліквідувати вогонь, пасажири тролейбуса вчасно покинули транспорт. Причини займання встановлюються.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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