У Рівному в останні години цього року загорівся тролейбус. Рятувальники запобігли пожежі, обійшлося без жертв.

Інцидент стався із тролейбусом, що курсував за марштутом №10 по вулиці Соборній.

У центрі Рівного на ходу загорівся тролейбус / 3 фотографии

В ДСНС підтвердили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса.

– Вогнем пошкоджено арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються, – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам швидко вдалося ліквідувати вогонь, пасажири тролейбуса вчасно покинули транспорт. Причини займання встановлюються.