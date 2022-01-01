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Людей вырезали из раскуроченного авто: в Днепре произошло ДТП на шоссе

Абрамова Юлия редактор ленты
ДТП в Кривому Розі

В Днепре 1 января на Запорожском шоссе столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП, одна легковушка перекинулась на капот, из нее пришлось вырезать пассажиров. Также пострадали люди из других авто.

Четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только загорелся зеленый сигнал светофора, они начали движение.

Водитель Volkswagen на большой скорости въехал в Ниву, которую от удара перевернуло на капот. В салоне находились отец, мать и их годовалый ребенок.

Три автомобиля Volkswagen направлялись в сторону выезда из города. Водитель Volkswagen Golf красного цвета превысил скорость и врезался в Volkswagen черного цвета, который от удара опрокинулся.

Семью из черного Volkswagen госпитализировали. Также в крушении пострадал Volkswagen Tiguan.

Столкновение спровоцировал водитель Volkswagen Golf, будучи пьяным. Его задержали полицейские.

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Источник: Днепр сейчас

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