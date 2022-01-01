Людей вирізали з розкуроченого авто: у Дніпрі сталася ДТП на шосе

У Дніпрі 1 січня на Запорізькому шосе зіштовхнулося чотири автомобілів. В результаті ДТП, один легковик перекинувся на капот, з нього довелося вирізати пасажирів. Також постраждали люди з інших автомобілів.

Чотири автомобілі стояли на світлофорі. Щойно спалахнув зелений сигнал світлофора, вони почали рух.

Водій Volkswagen на величезній швидкості в’їхав у Ниву, яку від удару перевернуло на капот. У салоні перебували батько, мати та їх однорічна дитина.

Три автомобілі Volkswagen прямували у бік виїзду з міста. Водій Volkswagen Golf червоного кольору перевищив швидкість і врізався в Volkswagen чорного кольору, який від удару перекинувся.

Сім’ю з чорного Volkswagen госпіталізували. Також в аварії постраждав Volkswagen Tiguan.

Зіткнення спровокував водій Volkswagen Golf, будучи п’яним. Його затримали поліцейські.

Джерело: Днепр сейчас