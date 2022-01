Пожар в южноафриканском парламенте в Кейптауне: огонь бушует в здании

В воскресенье, 2 января, в здании южноафриканского парламента в Кейптауне произошел большой пожар.

Спасатели прибыли к зданию. Большое пламя и огромный столб дыма охватили парлавмент.

#BREAKING Fire at South African parliament in Cape Town: @AFP pic.twitter.com/1D6RRQpmqQ

Пожар еще не локализован, есть трещины в стенах здания.

На фото, опубликованных в соцсетях, пламя пронизывает крышу одного из зданий парламента.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40

