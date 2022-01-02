Пожар в южноафриканском парламенте в Кейптауне: огонь бушует в здании

В воскресенье, 2 января, в здании южноафриканского парламента в Кейптауне произошел большой пожар.
Спасатели прибыли к зданию. Большое пламя и огромный столб дыма охватили парлавмент.
— Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи, — сказал спикер городской службы по чрезвычайным ситуациям, попросив подкрепление к месту происшествия.
#BREAKING Fire at South African parliament in Cape Town: @AFP pic.twitter.com/1D6RRQpmqQ
— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2022
Пожар еще не локализован, есть трещины в стенах здания.
На фото, опубликованных в соцсетях, пламя пронизывает крышу одного из зданий парламента.
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40
— RB (@RoshBardien) January 2, 2022
Нет никаких признаков того, что могло стать причиной пожара.
Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, включая оригинальное и старейшее здание, которое было завершено в 1884 году.
В новых пристройках, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальная ассамблея.
В апреле прошлого года пожар уничтожил часть библиотеки Кейптаунского университета, где хранится уникальная коллекция африканских архивов.