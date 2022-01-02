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Пожар в южноафриканском парламенте в Кейптауне: огонь бушует в здании

Абрамова Юлия редактор ленты
Пожар в южноафриканском парламенте в Кейптауне: огонь бушует в здании

В воскресенье, 2 января, в здании южноафриканского парламента в Кейптауне произошел большой пожар.

Спасатели прибыли к зданию. Большое пламя и огромный столб дыма охватили парлавмент.

— Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи, — сказал спикер городской службы по чрезвычайным ситуациям, попросив подкрепление к месту происшествия.

Пожар еще не локализован, есть трещины в стенах здания.

На фото, опубликованных в соцсетях, пламя пронизывает крышу одного из зданий парламента.

Нет никаких признаков того, что могло стать причиной пожара.

Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, включая оригинальное и старейшее здание, которое было завершено в 1884 году.

В новых пристройках, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальная ассамблея.

В апреле прошлого года пожар уничтожил часть библиотеки Кейптаунского университета, где хранится уникальная коллекция африканских архивов.

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Источник: AFP

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