Пожежа в південноафриканському парламенті в Кейптауні: вогонь вирує в будівлі

У неділю, 2 січня, в будівлі південноафриканського парламенту в Кейптауні сталася велика пожежа.

Рятувальники прибули до будівлі. Велике полум’я та величезний стовп диму охопили парлавмент.

Fire at South African parliament in Cape Town

Наразі пожежу ще не локалізовано, є тріщини в стінах будівлі.

На зображеннях, опублікованих в соцмережах, полум’я пронизує дах однієї з будівель парламенту.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene.

