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Пожежа в південноафриканському парламенті в Кейптауні: вогонь вирує в будівлі

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Пожежа в південноафриканському парламенті в Кейптауні: вогонь вирує в будівлі

У неділю, 2 січня, в будівлі південноафриканського парламенту в Кейптауні сталася велика пожежа.

Рятувальники прибули до будівлі. Велике полум’я та величезний стовп диму охопили парлавмент.

– Загорівся дах, а також горить будівля Національної асамблеї, – сказав речник міської служби з надзвичайних ситуацій, попросивши підкріплення на місці події.

Наразі пожежу ще не локалізовано, є тріщини в стінах будівлі.

На зображеннях, опублікованих в соцмережах, полум’я пронизує дах однієї з будівель парламенту.

Немає жодних ознак того, що могло стати причиною пожежі.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включаючи оригінальну і найстарішу будівлю, яка була завершена в 1884 році.

У нових прибудовах, побудованих у 1920-х і 1980-х роках, розміщується Національна асамблея.

У квітні минулого року пожежа знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігається унікальна колекція африканських архівів.

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Джерело: AFP

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