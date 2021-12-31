Руководство Ивано-Франковской области обнародовало видео из Косовской центральной больницы, где вечером 28 декабря во время пожара погибли и пострадали люди.

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– К сожалению, из-за нарушения правил безопасности мы потеряли людей. Человеческая жизнь является самой ценной. Понимаем, что есть определенные имущественные убытки, но этот вопрос мы решим. Хуже всего то, что произошла такая трагедия и умерли люди, – отметила глава Ивано-Франковской облдержадаминистрации Светлана Онищук.

Сейчас власти области общаются с руководством больницы, чтобы выяснить потребность в деньгах для максимально быстрого восстановления Косовской центральной районной больницы, которая является одной из 26 медицинских учреждений области, оказывающих помощь больным коронавирусом.

По предварительным подсчетам, на восстановление отделения необходимо более 7 млн грн. За эти средства планируется провести ремонтные работы и приобрести медицинское оборудование.

Пожар в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел вечером 28 декабря.

Трое пациентов погибли, один умер от коронавируса до пожара. Еще троих медиков госпитализировали с травмами разных степеней тяжести. Впоследствии стало известно, что медсестра, у которой было 90% ожогов тела, скончалась.

Еще одну медсестру с 60% поражений самолетом доставили из Ивано-Франковска в Киев. Ей оказывают помощь в ожоговом центре.

Реаниматолога с 20% ожогов тела лечат в Ивано-Франковске.

30 декабря в Косове объявили днем траура по погибшим.

Предварительно известно, что огонь вспыхнул из-за контакта с перенасыщенным кислородом воздухом, когда один из сотрудников, согласно традиции медицинского учреждения, поставил свечу за упокой умершего от коронавируса.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Источник: Светлана Онищук