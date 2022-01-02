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В Польше в новогоднюю ночь на улице нашли тело убитого украинца: задержали 12 людей

Юля Захарченко редактор ленты
В Польше в новогоднюю ночь на улице нашли тело убитого украинца: задержали 12 людей

В новогоднюю ночь на одной из улиц в Польше обнаружили тело 47-летнего гражданина Украины. Его увидела влюбленная пара, возвращавшаяся из праздничного застолья.

По данным польских СМИ, украинец лежал на тротуаре с разбитой головой. Случайные прохожие сообщили о страшной “находке” в полицию.

В полиции предполагают, что предположительно 47-летнего мужчину убили. Украинец праздновал Новый год в компании других земляков и иностранцев (граждан Беларуси и Индонезии).

Правоохранители допускают, что 12 человек могут быть причастными к убийству. Полицейские задержали всех подозреваемых, сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.

Убийство в Польше

Недавно убийство в Польше всколыхнуло жителей города Тшцянка. По данным польских СМИ, украинец нанес собственному работодателю удар ножом в живот.

После этого 57-летний гражданин Украины убежал, а 72-летний иностранец погиб от травмы. В крови подозреваемого обнаружили 2,6 промилле алкоголя.

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Источник: Wiadomości

Фото: Getty Images

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