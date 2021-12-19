В Польше украинец убил своего работодателя

В Польше, в общежитии города Тшцянка, гражданин Украины убил своего работодателя.

По имеющейся информации, 15 декабря 57-летний украинец ударил 72-летнего мужчину ножом в живот, после чего скрылся с места преступления.

В результате полученного ранения потерпевший скончался.

Подозреваемый уже задержан. Обследование показало 2,6 промилле алкоголя в крови.

Сейчас украинец взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

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В Италии трагически погибла 67-летняя украинка, работавшая сиделкой. Женщину застрелил брат хозяйки, на которую она работала.

Инцидент произошел в городе Торре-Аннунциата, расположенном в пригороде Неаполя. Убийца украинки – 81-летний учитель математики.

Источник: InPoland