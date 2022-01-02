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У Польщі у новорічну ніч на вулиці знайшли тіло вбитого українця: затримали 12 людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Польщі у новорічну ніч на вулиці знайшли тіло вбитого українця: затримали 12 людей

У новорічну ніч на одній з вулиць у Польщі знайшли тіло 47-річного громадянина України. Його побачила закохана пара, яка поверталася зі святкового застілля.

За даними польських ЗМІ, українець лежав на тротуарі з розбитою головою. Випадкові перехожі повідомили про страшну “знахідку” до поліції.

У поліції припускають, що ймовірно 47-річного чоловіка вбили. Українець святкував Новий рік у компанії інших земляків та іноземців (громадян Білорусі та Індонезії).

Правоохоронці допускають, що 12 людей можуть бути причетними до вбивства. Поліцейські затримали всіх підозрюваних, повідомила прес-секретар районної прокуратури міста Седльці Кристина Голобек.

Вбивство у Польщі

Нещодавно вбивство у Польщі сколихнуло жителів міста Тшцянка. За даними польських ЗМІ, українець завдав власному роботодавцю удар ножем у живіт.

Після цього 57-річний громадянин України втік, а 72-річний іноземець загинув від травми. У крові підозрюваного виявили 2,6 проміле алкоголю.

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Джерело: Wiadomości

Фото: Getty Images

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