Под Киевом в жилом частном доме вспыхнул огонь, унесший жизни двух человек. Медикам не удалось спасти мужчину и женщину.

По данным Полиции Киевской области, пожар произошел в поселке городского типа Макаров в доме, расположенном на улице Первомайская.

Спасатели выяснили, что во время возгорания в доме находились два человека. Пламя и сильный дым унесли жизни женщины и мужчины.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за газовой плиты, которую владельцы дома использовали как обогреватель.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя и своих родных.

Фото: Полиция Киевской области