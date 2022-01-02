Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Использовали газовую плиту в качестве обогревателя: под Киевом в огне погибли два человека

Юля Захарченко редактор ленты
Использовали газовую плиту в качестве обогревателя: под Киевом в огне погибли два человека

Под Киевом в жилом частном доме вспыхнул огонь, унесший жизни двух человек. Медикам не удалось спасти мужчину и женщину.

По данным Полиции Киевской области, пожар произошел в поселке городского типа Макаров в доме, расположенном на улице Первомайская.

Спасатели выяснили, что во время возгорания в доме находились два человека. Пламя и сильный дым унесли жизни женщины и мужчины.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за газовой плиты, которую владельцы дома использовали как обогреватель.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя и своих родных.

Читайте
Пламя тушили более трех часов: в санатории в Донецкой области произошел пожар

Фото: Полиция Киевской области

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка