Під Києвом у житловому приватному будинку спалахнув вогонь, який забрав життя двох людей. Медикам не вдалося врятувати чоловіка та жінку.

За даними Поліції Київської області, пожежа сталася у селищі міського типу Макарів у будинку, розташованому на вулиці Першотравнева.

Рятувальники з’ясували, що під час загорання у домівці перебували дві людини. Полум’я та сильний дим забрали життя жінки та чоловіка.

За попередніми даними, вогонь спалахнув через газову плиту, яку власники оселі використовували як обігрівач.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликали українців дотримуватися правил пожежної безпеки, берегти себе та своїх рідних.

Фото: Поліція Київської області