В Краматорском районе города Святогорск вспыхнул огонь на территории санатория, расположенного по адресу улица Ивана Мазепы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области, загорелось отдельно стоящее одноэтажное здание архива.

По состоянию на 2 января, в санатории нет посетителей, однако осталось три работника. Пожар начался посреди ночи, а ликвидировать его удалось только через 3 часа. 20 мин.

Соответствующие специалисты выясняют возможные причины возгорания в здании архива. В ГСЧС отметили, что никто не пострадал во время пожара.

Для гашения пламени привлекли 11 спасателей из личного состава и три единицы техники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за весь 2021 год произошло 80 784 пожара, в которых огонь унес жизни 1 750 человек и травмировал еще 1 383 граждан.

Среди них: 28 020 случаев — в жилищной сфере, 1 888 вспышек – в производственной, 4 119 пожаров – в транспорте, а 46 757 возгораний – в других местах.