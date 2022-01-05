В Херсоне спасли маленькую девочку, чуть ли не выпавшую из окна седьмого этажа. Матери в это время дома не было.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Уварова. Спасателям позвонили по телефону местные жители, которые услышали детские крики.

Девочка примерно пять лет звала маму, сидя на подоконнике в кухне: в такую ​​холодную погоду окно было открыто настежь.

Мама закрыла в квартире: в Херсоне девочку сняли с окна седьмого этажа / 5 фотографий

Спасатели ГСЧС прибыли к дому, когда вокруг уже собрались десятки небезразличных соседей. С помощью спецавтомобиля и стремянки они попали внутрь квартиры.

Увидев спасателей, девочка испугалась и все время плакала. Объяснить, где ее родители, она не смогла: между тем квартира была закрыта изнутри.

На месте работают правоохранители, в ближайшее время будет дана правовая оценка инцидента.