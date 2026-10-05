Когда начинается отопительный сезон, для домохозяйств, которые используют дрова, уголь или другое твердое топливо, встает вопрос расходов на обогрев жилья. Для таких семей государство предусмотрело жилищную субсидию и льготу на приобретение топлива.

Отдельно в сезоне 2026/27 годов для жителей определенных территориальных общин, проживающих на территориях боевых действий или там, где они велись, действует дополнительная денежная помощь в рамках программы Зимняя поддержка. Ее размер составляет 19 400 грн на одно домохозяйство.

Факты ICTV рассказывают, что такое субсидия на твердое топливо, кто может получить деньги на дрова в 2026 году и как оформить такую помощь.

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Субсидия на твердое топливо: что это и каков ее размер

В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предназначена для людей, которые отапливают жилье твердым топливом.

Речь идет о домохозяйствах, которые не имеют централизованного отопления и не используют для обогрева природный газ или электроэнергию.

Такую субсидию назначают один раз в год на один отопительный сезон. Для ее оформления гражданин должен лично обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Важно различать субсидию и единовременную помощь в рамках Зимней поддержки. Сумма 19 400 грн касается именно дополнительной денежной помощи на отопительный сезон для определенных категорий населения, а не является фиксированным размером жилищной субсидии на твердое топливо.

Субсидия и льгота на приобретение топлива могут предоставляться одновременно с жилищной субсидией на коммунальные услуги. Например, помощь может касаться расходов на электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз бытовых отходов.

Льгота на твердое топливо

Кроме субсидии, законодательство предусматривает льготу на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ее предоставляют один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению льготника. При этом данные человека должны быть внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для оформления необходимы заявление установленного образца и справка о наличии в жилом помещении печного отопления.

Размер субсидии или льготы на твердое топливо определяют с учетом совокупного дохода семьи. Исключение составляют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших или умерших ветеранов войны и члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Кто может получить деньги на дрова в 2026 году

В ПФУ рассказали, что отдельно в 2026 году действует программа Зимняя поддержка. Она предусматривает 19 400 грн на одно домохозяйство для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных территориальных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей.

Временно оккупированные территории в программу не входят.

Право на помощь имеют, в частности, люди, которые на момент обращения получают:

пенсию по инвалидности;

надбавку на уход в предусмотренных законодательством случаях;

жилищную субсидию, в частности субсидию на твердое топливо;

помощь одиноким матерям, при рождении ребенка или на детей в многодетных семьях;

государственную социальную помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также помощь на уход;

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственную социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях;

помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Получать одну из перечисленных выплат для оформления помощи не обязательно во всех случаях. Если человек является лицом с инвалидностью, членом многодетной семьи или одиноким нетрудоспособным лицом пенсионного возраста, он также может претендовать на выплату при условии документального подтверждения соответствующего статуса.

Как получить деньги на дрова в 2026 году

Единовременную помощь Зимняя поддержка предоставляют на основании заявления.

Если выплата осуществляется за счет специального фонда государственного бюджета, обратиться можно в:

сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

центр предоставления административных услуг;

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины.

Если помощь финансируется международными гуманитарными организациями, заявление необходимо подать в сельский, поселковый или городской совет.

Заявления принимают до 30 октября 2026 года. При обращении человек также дает согласие на передачу и обработку персональных данных.

Выплату за счет специального фонда государственного бюджета осуществляет Пенсионный фонд Украины. Деньги могут перечислить на банковский счет по IBAN, указанному в заявлении, или выплатить наличными через почтовое отделение.

Помощь, которую финансируют международные гуманитарные организации, выплачивают через соответствующие международные и национальные организации. Средства могут поступить на указанный в заявлении банковский счет или через международную платежную систему Western Union.

Таким образом, в 2026 году люди, которые отапливают жилье твердым топливом, могут оформить жилищную субсидию или льготу на его приобретение. Для отдельных уязвимых категорий жителей определенных территориальных общин дополнительно предусмотрена Зимняя поддержка в размере 19 400 грн на домохозяйство.

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